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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 19 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Beşiktaş Futbol Yat.

03.12.2019 14:22 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:22Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 19 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Yat.3,173,34-5,09
Galatasaray Sportif2,202,25-2,22
Fenerbahçe Futbol15,8816,21-2,04
Mavi Giyim45,4246,36-2,03
Koç Holding20,4020,70-1,45
Anadolu Efes21,7822,08-1,36
İhlas Holding0,790,80-1,25
Otokar149,90151,50-1,06
Kardemir (D)2,442,46-0,81
Tüpraş122,10123,00-0,73
Sasa Polyester6,536,57-0,61
Bim Mağazalar45,9446,22-0,61
Ereğli Demir Çelik8,228,27-0,60
Petkim3,593,61-0,55
Doğan Holding1,831,84-0,54
Güneş Sigorta1,911,92-0,52
Coca Cola İçecek35,3235,50-0,51
Bera Holding3,693,70-0,27
Ford Otosan64,1564,30-0,23
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Beşiktaş, Futbol, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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