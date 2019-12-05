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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 19 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Gayrimenkul 0,85 0,87 -2,30 ...

05.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:24Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 19 hisse Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Gayrimenkul0,850,87-2,30
Yataş6,766,88-1,74
GSD Holding1,231,25-1,60
Galatasaray Sportif2,222,25-1,33
İhlas Holding0,760,77-1,30
Beşiktaş Futbol Yat.3,063,10-1,29
TAV Havalimanları27,4027,70-1,08
Hektaş7,337,41-1,08
Tekfen Holding18,6418,80-0,85
Pegasus73,2573,85-0,81
Tümosan Motor ve Traktör5,675,71-0,70
Emlak Konut GMYO1,481,49-0,67
Aksa12,4112,48-0,56
Göltaş Çimento16,5716,65-0,48
Net Holding2,212,22-0,45
Sasa Polyester6,806,82-0,29
Türk Hava Yolları13,7413,76-0,15
Ereğli Demir Çelik8,168,17-0,12
Koç Holding19,8719,89-0,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, İhlas, Ekonomi

Kaynak: AA

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