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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 10 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Verusa Holding 16,77 18,40 -8,86 ...

12.12.2019 14:28 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:28Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 10 hisse Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Verusa Holding16,7718,40-8,86
Odaş Elektrik2,092,13-1,88
Vestel12,7912,96-1,31
Karsan Otomotiv1,521,54-1,30
Mavi Giyim49,2449,80-1,12
Doğan Holding1,901,91-0,52
Otokar145,40146,10-0,48
İş Fin.Kir.3,153,16-0,32
MLP Sağlık14,2414,28-0,28
Koza Altın75,8576,00-0,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Karsan Otomotiv, Borsa İstanbul, Vestel, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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