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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 17 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Holding 0,73 0,76 -3,95 ...

17.12.2019 14:20 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:20Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 17 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İhlas Holding0,730,76-3,95
Sportif2,372,45-3,27
Ford Otosan67,5068,50-1,46
Beşiktaş Futbol Yat.2,832,87-1,39
Pegasus81,6082,70-1,33
Eczacıbaşı İlaç3,683,72-1,08
Ülker Bisküvi22,0622,22-0,72
Coca Cola İçecek35,9636,20-0,66
Global Yat. Holding4,754,78-0,63
Park Elek.Madencilik3,033,04-0,33
Kordsa Teknik Tekstil12,7712,81-0,31
Aksa13,1713,20-0,23
Sabancı Holding9,699,71-0,21
Şok Marketler9,9810,00-0,20
Alarko Holding5,585,59-0,18
Doğuş Otomotiv9,849,85-0,10
Koç Holding20,1420,16-0,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, İhlas Holding, Galatasaray, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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