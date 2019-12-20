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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 16 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol.

20.12.2019 14:28 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:28 Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 16 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,57 0,59 -3,39
Galatasaray Sportif 2,39 2,42 -1,24
Güneş Sigorta 2,27 2,29 -0,87
Tofaş Oto. Fab. 26,42 26,64 -0,83
Çemaş Döküm 1,56 1,57 -0,64
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,77 1,78 -0,56
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,86 1,87 -0,53
Afyon Çimento 6,21 6,24 -0,48
Gübre Fabrik. 7,97 8,00 -0,38
İş Fin.Kir. 3,31 3,32 -0,30
Turkcell 13,83 13,87 -0,29
Anadolu Efes 22,68 22,74 -0,26
Anadolu Cam 3,98 3,99 -0,25
Enerjisa Enerji 7,75 7,76 -0,13
Pegasus 82,70 82,80 -0,12
Sabancı Holding 9,33 9,34 -0,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Doğtaş Kelebek Mobilya San. ve Tic. A.Ş, Kelebek Mobilya, Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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