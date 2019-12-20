Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 16 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,57
|0,59
|-3,39
|Galatasaray Sportif
|2,39
|2,42
|-1,24
|Güneş Sigorta
|2,27
|2,29
|-0,87
|Tofaş Oto. Fab.
|26,42
|26,64
|-0,83
|Çemaş Döküm
|1,56
|1,57
|-0,64
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,77
|1,78
|-0,56
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,86
|1,87
|-0,53
|Afyon Çimento
|6,21
|6,24
|-0,48
|Gübre Fabrik.
|7,97
|8,00
|-0,38
|İş Fin.Kir.
|3,31
|3,32
|-0,30
|Turkcell
|13,83
|13,87
|-0,29
|Anadolu Efes
|22,68
|22,74
|-0,26
|Anadolu Cam
|3,98
|3,99
|-0,25
|Enerjisa Enerji
|7,75
|7,76
|-0,13
|Pegasus
|82,70
|82,80
|-0,12
|Sabancı Holding
|9,33
|9,34
|-0,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)