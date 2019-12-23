Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

(BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Galatasaray Sportif 2,27 2,35 -3,40 Beşiktaş Futbol Yat. 2,68 2,73 -1,83 Gözde Girişim 4,80 4,86 -1,23 Garanti Bankası 10,77 10,84 -0,65 Kerevitaş Gıda 3,17 3,19 -0,63 İş Fin.Kir. 3,26 3,28 -0,61 A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,84 1,85 -0,54 Tofaş Oto. Fab. 26,54 26,68 -0,52 Enka İnşaat 6,14 6,17 -0,49 Parsan 15,47 15,54 -0,45 Global Yat. Holding 4,62 4,64 -0,43 Vakıflar Bankası 5,08 5,10 -0,39 Afyon Çimento 6,09 6,11 -0,33 Şok Marketler 10,21 10,23 -0,20 Halkbank 5,68 5,69 -0,18 Türk Hava Yolları 13,74 13,76 -0,15 Akbank 8,12 8,13 -0,12 ASELSAN 19,15 19,17 -0,10

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)