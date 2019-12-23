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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Galatasaray Sportif 2,27 2,35 -3,40 ...

23.12.2019 14:22 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:22 Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Sportif 2,27 2,35 -3,40
Yat. 2,68 2,73 -1,83
Gözde Girişim 4,80 4,86 -1,23
Garanti Bankası 10,77 10,84 -0,65
Kerevitaş Gıda 3,17 3,19 -0,63
İş Fin.Kir. 3,26 3,28 -0,61
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,84 1,85 -0,54
Tofaş Oto. Fab. 26,54 26,68 -0,52
Enka İnşaat 6,14 6,17 -0,49
Parsan 15,47 15,54 -0,45
Global Yat. Holding 4,62 4,64 -0,43
Vakıflar Bankası 5,08 5,10 -0,39
Afyon Çimento 6,09 6,11 -0,33
Şok Marketler 10,21 10,23 -0,20
Halkbank 5,68 5,69 -0,18
Türk Hava Yolları 13,74 13,76 -0,15
Akbank 8,12 8,13 -0,12
ASELSAN 19,15 19,17 -0,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Galatasaray, Beşiktaş, Futbol, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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