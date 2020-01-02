Haberler » Ekonomi » Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler - Ekonomi

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 19 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Klimasan Klima 21,26 22,08 -3,71 ...

02.01.2020 14:34 | Son Güncelleme: 02.01.2020 14:34 Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 19 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Klimasan Klima 21,26 22,08 -3,71
Güneş Sigorta 2,13 2,18 -2,29
Pegasus 85,35 86,40 -1,22
Mavi Giyim 57,20 57,90 -1,21
İndeks Bilgisayar 9,59 9,70 -1,13
Gözde Girişim 5,10 5,14 -0,78
Karsan Otomotiv 1,57 1,58 -0,63
Ford Otosan 70,45 70,85 -0,56
Logo Yazılım 60,55 60,80 -0,41
Vakıflar Bankası 5,49 5,51 -0,36
Gübre Fabrik. 9,01 9,04 -0,33
Coca Cola İçecek 38,58 38,70 -0,31
Brisa 9,49 9,51 -0,21
Şok Marketler 10,74 10,76 -0,19
Anadolu Hayat Emek. 6,83 6,84 -0,15
Aksa 13,68 13,70 -0,15
İskenderun Demir Çelik 8,00 8,01 -0,12
Koç Holding 20,30 20,32 -0,10
Bim Mağazalar 46,64 46,66 -0,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş, Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

16:04   Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Ekonomi
16:02   Edirne Ticaret Borsası - Ekonomi
16:02   Yatırım fonu istatistikleri - Ekonomi
16:02   En fazla kazandıran yatırım fonları - Ekonomi
15:56   Vali Karaloğlu'ndan rekor paylaşımı: "15 milyon 644 bin 108" - Ekonomi
15:22   Balık ve yumurtada KDV indirimi gerçekleşti - Ekonomi
13:31   Büyük ikramiyeyi kazanan Gaziantep ve Bursa'daki talihliler paralarını aldı - Ekonomi
12:48   TOGG, yerli otomobilin ön siparişi hakkında açıklamada bulundu - Ekonomi
11:28   Son Dakika: Bakan Albayrak, mobilyada KDV oranının yüzde 8'e düşürüldüğünü açıkladı - Ekonomi
11:19   Memurlar, alacakları zammı belirleyecek olan enflasyon rakamlarının açıklanmasını bekliyor - Ekonomi
2.01.2020 16:06:28