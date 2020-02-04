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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer Kaybeden Hisseler Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Anadolu Cam 4,41 4,50 -2,00 İş Y.

04.02.2020 14:40 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:40Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer Kaybeden HisselerKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Anadolu Cam4,414,50-2,00
İş Y. Men. Değ.5,055,12-1,37
Trakya Cam4,064,11-1,22
MLP Sağlık17,8518,02-0,94
Otokar158,30159,70-0,88
Brisa9,739,81-0,82
Soda Sanayii6,416,46-0,77
Anadolu Efes25,3025,44-0,55
Koç Holding19,4719,57-0,51
Gözde Girişim5,005,02-0,40
Deva Holding11,1311,15-0,18
Anadolu Grubu Holding19,4019,43-0,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Anadolu Cam, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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