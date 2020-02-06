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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 17 hisse senedi Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 71,65 74,75 -4,15 ...

06.02.2020 14:38 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:38Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 17 hisse senediKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Pegasus71,6574,75-4,15
Bilgisayar12,8913,17-2,13
Kartonsan466,30471,40-1,08
Mavi Giyim59,6560,30-1,08
Türk Telekom7,978,05-0,99
Koza Altın77,1077,80-0,90
Enerjisa Enerji8,318,37-0,72
Halk GMYO1,601,61-0,62
Deva Holding11,5311,60-0,60
MLP Sağlık18,7318,84-0,58
Coca Cola İçecek45,8846,08-0,43
Koza Madencilik10,9711,00-0,27
Ülker Bisküvi24,0424,08-0,17
Aksigorta6,826,83-0,15
Adana Çimento (A)9,539,54-0,10
İpek Doğal Enerji10,0910,10-0,10
Anadolu Grubu Holding19,6619,67-0,05

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Bilgisayar, Pegasus, İndeks, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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