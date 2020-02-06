Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 17 hisse senedi
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Pegasus
|71,65
|74,75
|-4,15
| İndeks Bilgisayar
|12,89
|13,17
|-2,13
|Kartonsan
|466,30
|471,40
|-1,08
|Mavi Giyim
|59,65
|60,30
|-1,08
|Türk Telekom
|7,97
|8,05
|-0,99
|Koza Altın
|77,10
|77,80
|-0,90
|Enerjisa Enerji
|8,31
|8,37
|-0,72
|Halk GMYO
|1,60
|1,61
|-0,62
|Deva Holding
|11,53
|11,60
|-0,60
|MLP Sağlık
|18,73
|18,84
|-0,58
|Coca Cola İçecek
|45,88
|46,08
|-0,43
|Koza Madencilik
|10,97
|11,00
|-0,27
|Ülker Bisküvi
|24,04
|24,08
|-0,17
|Aksigorta
|6,82
|6,83
|-0,15
|Adana Çimento (A)
|9,53
|9,54
|-0,10
|İpek Doğal Enerji
|10,09
|10,10
|-0,10
|Anadolu Grubu Holding
|19,66
|19,67
|-0,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)