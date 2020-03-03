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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 6 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alarko Holding 5,61 5,85 -4,10 ...

03.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 03.03.2020 14:24Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 6 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Holding5,615,85-4,10
Karsan Otomotiv1,901,97-3,55
Ford Otosan79,5580,00-0,56
Doğuş Otomotiv10,2810,30-0,19
Coca Cola İçecek44,8244,88-0,13
Aksa7,807,81-0,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Karsan Otomotiv, Borsa İstanbul, Ford Otosan, Alarko, Ekonomi

Kaynak: AA

3.03.2020 15:11:35