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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 17 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çimsa 9,20 9,39 -2,02 Kordsa...

05.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:20Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 17 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Çimsa9,209,39-2,02
Teknik Tekstil13,3013,56-1,92
TAV Havalimanları19,8320,12-1,44
Deva Holding9,689,80-1,22
Eczacıbaşı Yatırım11,4411,55-0,95
Otokar154,60155,80-0,77
Karel Elektronik14,4514,54-0,62
Tüpraş99,95100,50-0,55
Tat Gıda6,536,56-0,46
Ege Endüstri652,70655,00-0,35
Trakya Cam3,443,45-0,29
Koza Madencilik11,2511,28-0,27
Anadolu Hayat Emek.7,547,56-0,26
Erbosan20,5620,60-0,19
Alarko Holding5,475,48-0,18
Çelebi91,0091,15-0,16
Alkim Kimya50,3050,35-0,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Deva Holding, Kordsa, Çimsa, Ekonomi

Kaynak: AA

5.03.2020 15:17:24