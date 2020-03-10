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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 3 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 3 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) MLP Sağlık 17,43 17,70 -1,53 ...

10.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:24
Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 3 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 3 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
MLP Sağlık17,4317,70-1,53
Enka İnşaat6,356,41-0,94
Türk Traktör54,6555,05-0,73
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi
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