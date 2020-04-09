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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 10 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ford Otosan 57,35 58,50 -1,97 ...

09.04.2020 14:44 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:44
Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 10 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Ford Otosan57,3558,50-1,97
Brisa7,487,53-0,66
Özak GMYO2,402,41-0,41
Anadolu Hayat Emeklilik5,385,40-0,37
Aksa6,196,21-0,32
Bim Mağazalar50,2050,30-0,20
Tofaş Oto. Fabrikaları18,4318,46-0,16
Adana Çimento (A)7,497,50-0,13
Sasa Polyester9,109,11-0,11
Alkim Kimya50,5550,60-0,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Ford Otosan, BRİSA, Ekonomi
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