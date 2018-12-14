Günün İlk Yarısında Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 9 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Yükselen 9 Hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,46
|0,41
|12,20
|Polisan Holding
|5,16
|5,02
|2,79
|Tekfen Holding
|21,32
|20,96
|1,72
|Göltaş Çimento
|39,02
|38,46
|1,46
|Şok Marketler
|11,07
|10,94
|1,19
|Tüpraş
|122,10
|120,70
|1,16
|Fenerbahçe Futbol
|6,72
|6,66
|0,90
|İş Fin.Kir.
|5,02
|4,99
|0,60
|Koç Holding
|14,33
|14,25
|0,56
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul
14 Aralık 2018 Cuma 13:46