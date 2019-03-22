Günün İlk Yarısında Değer Kazanan Hisseler

(BIST 100) Yükselen 7 Hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Albaraka Türk 1,94 1,89 2,65 Ford Otosan 49,20 48,86 0,70 Verusa Holding 20,98 20,84 0,67 Bim Mağazalar 79,85 79,45 0,50 Turkcell 13,38 13,34 0,30 TAV Havalimanları 23,40 23,34 0,26 Çelebi 72,30 72,25 0,07

Kaynak: AA

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 7 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)