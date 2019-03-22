22 Mart 2019, 13:40
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Günün İlk Yarısında Değer Kazanan Hisseler

Günün İlk Yarısında Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 7 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Yükselen 7 Hisse Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 7 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Yükselen 7 Hisse Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Albaraka Türk1,941,892,65
Ford Otosan49,2048,860,70
Verusa Holding20,9820,840,67
Bim Mağazalar79,8579,450,50
Turkcell13,3813,340,30
TAV Havalimanları23,4023,340,26
Çelebi72,3072,250,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Ford Otosan, Albaraka Türk, Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA