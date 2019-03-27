Günün İlk Yarısında Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 16 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Zorlu Enerji
|1,29
|1,26
|2,38
|MLP Sağlık
|12,77
|12,50
|2,16
|Aksa
|9,20
|9,04
|1,77
|Polisan Holding
|3,30
|3,25
|1,54
|Net Holding
|1,81
|1,79
|1,12
|GSD Holding
|0,94
|0,93
|1,08
|Türk Telekom
|4,61
|4,57
|0,88
|Verusa Holding
|21,56
|21,40
|0,75
|Anel Elektrik
|1,63
|1,62
|0,62
|Gentaş
|1,89
|1,88
|0,53
|İş Bankası (C)
|5,69
|5,66
|0,53
|Soda Sanayii
|7,74
|7,70
|0,52
|Vestel
|13,18
|13,12
|0,46
|Otokar
|105,20
|104,80
|0,38
|ICBC Turkey Bank
|3,85
|3,84
|0,26
|Tofaş Oto. Fab.
|17,34
|17,32
|0,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Polisan, Aksa, Zorlu Grubu, Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA