Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 15 hisse senedi
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,38
|0,37
|2,70
|Polisan Holding
|2,70
|2,64
|2,27
|Net Holding
|1,62
|1,59
|1,89
|Odaş Elektrik
|1,37
|1,35
|1,48
|Vestel
|9,64
|9,50
|1,47
|Parsan
|13,20
|13,03
|1,30
|Tekfen Holding
|25,52
|25,30
|0,87
|Koza Altın
|50,30
|50,00
|0,60
|Park Elek.Madencilik
|2,17
|2,16
|0,46
|Mavi Giyim
|34,64
|34,50
|0,41
|Şok Marketler
|8,88
|8,85
|0,34
|Global Yat. Holding
|3,10
|3,09
|0,32
|İttifak Holding
|6,22
|6,20
|0,32
|Otokar
|101,50
|101,20
|0,30
|Koza Madencilik
|7,73
|7,72
|0,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AAenerji
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