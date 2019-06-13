13.06.2019 13:27
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Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 15 hisse senedi Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kazanan 15 hisse senediKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,380,372,70
Polisan Holding2,702,642,27
Net Holding1,621,591,89
Odaş Elektrik1,371,351,48
Vestel9,649,501,47
Parsan13,2013,031,30
Tekfen Holding25,5225,300,87
Koza Altın50,3050,000,60
Park Elek.Madencilik2,172,160,46
Mavi Giyim34,6434,500,41
Şok Marketler8,888,850,34
Global Yat. Holding3,103,090,32
İttifak Holding6,226,200,32
Otokar101,50101,200,30
Koza Madencilik7,737,720,13

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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