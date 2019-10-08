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Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 9 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 9 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 5,34 5,20 2,69 ...

08.10.2019 14:34Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 9 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kazanan 9 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İttifak Holding5,345,202,69
Alarko Holding5,074,952,42
Trakya Cam2,902,861,40
Afyon Çimento4,364,311,16
Koza Madencilik9,449,360,85
Turkcell13,0412,980,46
TAV Havalimanları23,8423,760,34
Enerjisa Enerji6,276,260,16
Tukaş6,346,330,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

İttifak Holding, Borsa İstanbul, Trakya Cam, Alarko, Ekonomi

Kaynak: AA

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