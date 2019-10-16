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Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 13 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Fenerbahçe Futbol 11,26 10,98 2,55 A.V.

16.10.2019 14:24Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kazanan 13 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Fenerbahçe Futbol11,2610,982,55
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,521,492,01
Beşiktaş Futbol Yat.1,631,601,87
Bera Holding2,032,001,50
Kerevitaş Gıda2,562,531,19
Türk Traktör38,8838,580,78
Galatasaray Sportif1,471,460,68
Mavi Giyim40,7640,500,64
Ülker Bisküvi18,1017,990,61
Gözde Girişim3,403,380,59
Tofaş Oto. Fab.21,1621,040,57
Ford Otosan60,6560,600,08
Koç Holding17,6617,650,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Fenerbahçe, Futbol, Ekonomi

Kaynak: AA

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