Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 6 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Batı Çimento
|3,87
|3,32
|16,57
|Bim Mağazalar
|47,30
|46,50
|1,72
|İpek Doğal Enerji
|8,85
|8,73
|1,37
| Tümosan Motor ve Traktör
|6,53
|6,46
|1,08
|Koza Altın
|77,20
|76,50
|0,92
|Vestel
|13,04
|12,94
|0,77
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)