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Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 12 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alarko GMYO 93,85 84,90 10,54 ...

06.01.2020 14:24 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:24 Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kazanan 12 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
GMYO 93,85 84,90 10,54
Altın 80,30 76,30 5,24
İpek Doğal Enerji 9,30 8,89 4,61
Koza Madencilik 10,92 10,57 3,31
Tat Gıda 6,69 6,58 1,67
Tümosan Motor ve Traktör 6,65 6,56 1,37
ASELSAN 22,04 21,78 1,19
Arçelik 21,26 21,18 0,38
Turcas Petrol 2,77 2,76 0,36
Ege Endüstri 568,40 566,70 0,30
Halkbank 6,03 6,02 0,17
Tofaş Oto. Fab. 26,44 26,40 0,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA

Ekonomi

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