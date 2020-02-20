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Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 13 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Logo Yazılım 69,80 67,90 2,80 ...

20.02.2020 14:40 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:40Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kazanan 13 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Logo Yazılım69,8067,902,80
Coca Cola İçecek48,4047,402,11
Gübre Fabrik.18,1817,831,96
Doğan Holding2,001,981,01
Tüpraş112,20111,100,99
Migros Ticaret24,6224,400,90
Alarko Holding6,045,990,83
Koç Holding20,1219,960,80
Arçelik20,1419,980,80
Bim Mağazalar48,1247,760,75
Vestel16,8716,750,72
Turkcell14,8314,760,47
Otokar165,50165,000,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Doğan Holding, Coca Cola, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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