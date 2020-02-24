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Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 13 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İpek Doğal Enerji 10,61 9,75 8,82 ...

24.02.2020 14:20 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:20Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kazanan 13 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İpek Doğal Enerji10,619,758,82
Altın87,4082,306,20
Koza Madencilik13,0412,543,99
Aksa7,877,633,15
Logo Yazılım75,5573,402,93
İş Y. Men. Değ.5,275,171,93
Turcas Petrol3,583,521,70
Torunlar GMYO2,902,861,40
Ege Endüstri707,00702,100,70
Alarko GMYO88,0587,450,69
Alarko Holding6,136,100,49
Hektaş10,4710,430,38
Klimasan Klima20,9020,880,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Koza Altın, Koza, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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