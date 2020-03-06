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Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Yükselen 6 HisseKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%) Netaş Telekom.

06.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 06.03.2020 14:56Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Yükselen 6 HisseKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Telekom.14,1713,802,68
Ereğli Demir Çelik8,928,751,94
İskenderun Demir Çelik7,327,201,67
Koza Altın74,2073,650,75
Bim Mağazalar52,4552,200,48
Adana Çimento (A)8,938,900,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Telekom, Netaş, Ekonomi

Kaynak: AA

6.03.2020 15:40:23