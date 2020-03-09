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Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 3 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 3 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Deva Holding 9,90 9,63 2,80 ...

09.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:22
Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 3 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kazanan 3 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Deva Holding9,909,632,80
Karel Elektronik14,3614,052,21
MLP Sağlık18,3818,041,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, Deva Holding, Ekonomi
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