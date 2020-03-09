Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 3 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 3 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Deva Holding 9,90 9,63 2,80 ...
09.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:22
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 3 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
|(BIST 100) Değer kazanan 3 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Deva Holding
|9,90
|9,63
|2,80
|Karel Elektronik
|14,36
|14,05
|2,21
|MLP Sağlık
|18,38
|18,04
|1,88
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler
Etiketler : Borsa İstanbul, Deva Holding, Ekonomi
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