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Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 7 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 7 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Eczacıbaşı İlaç 4,78 3,99 19,80 ...

12.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:24
Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 7 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kazanan 7 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Eczacıbaşı İlaç4,783,9919,80
Deva Holding11,889,9419,52
Eczacıbaşı Yatırım13,1411,0219,24
Bizim Mağazaları10,299,389,70
Kerevitaş Gıda3,203,083,90
Bim Mağazalar56,8555,402,62
Migros Ticaret23,4022,981,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Eczacıbaşı Topluluğu, Borsa İstanbul, Deva Holding, Ekonomi

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