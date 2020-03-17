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Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 6 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kartonsan 282,30 272,90 3,44 ...

17.03.2020 14:28 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:28
Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kazanan 6 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Kartonsan282,30272,903,44
Turkcell12,3812,062,65
Alarko GMYO9,469,331,39
Enka İnşaat5,675,611,07
İş Fin.Kir.2,232,210,90
Vestel8,978,910,67
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi

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