Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 6 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kartonsan 282,30 272,90 3,44 ...
17.03.2020 14:28 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:28
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
|(BIST 100) Değer kazanan 6 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|282,30
|272,90
|3,44
|Turkcell
|12,38
|12,06
|2,65
|Alarko GMYO
|9,46
|9,33
|1,39
|Enka İnşaat
|5,67
|5,61
|1,07
|İş Fin.Kir.
|2,23
|2,21
|0,90
|Vestel
|8,97
|8,91
|0,67
Kaynak: AA
Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi
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