Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 8 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bizim Mağazaları 11,99 11,38 5,36 ...
15.04.2020 14:34 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:34
|(BIST 100) Değer kazanan 8 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bizim Mağazaları
|11,99
|11,38
|5,36
|Migros Ticaret
|27,58
|26,24
|5,11
|Tat Gıda
|6,82
|6,64
|2,71
|Ülker Bisküvi
|22,48
|21,98
|2,27
|Vestel
|11,35
|11,25
|0,89
|Tofaş Oto. Fabrikaları
|19,16
|19,06
|0,52
|Bim Mağazalar
|52,05
|51,85
|0,39
|Ereğli Demir Çelik
|7,85
|7,83
|0,26
Kaynak: AA
Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi