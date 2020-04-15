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Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 8 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bizim Mağazaları 11,99 11,38 5,36 ...

15.04.2020 14:34 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:34
Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kazanan 8 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Bizim Mağazaları11,9911,385,36
Migros Ticaret27,5826,245,11
Tat Gıda6,826,642,71
Ülker Bisküvi22,4821,982,27
Vestel11,3511,250,89
Tofaş Oto. Fabrikaları19,1619,060,52
Bim Mağazalar52,0551,850,39
Ereğli Demir Çelik7,857,830,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi
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