Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Göltaş Çimento
|39,04
|42,14
|-7,36
|Çemaş Döküm
|2,74
|2,95
|-7,12
|Ülker Bisküvi
|14,42
|15,20
|-5,13
| Coca Cola İçecek
|26,46
|27,76
|-4,68
|MLP Sağlık
|11,47
|11,95
|-4,02
| Tofaş Oto. Fab.
|17,31
|18,00
|-3,83
| Yapı ve Kredi Bank.
|1,62
|1,68
|-3,57
| Tekfen Holding
|22,42
|23,24
|-3,53
|Vakıflar Bankası
|3,63
|3,75
|-3,20
|Soda Sanayii
|7,10
|7,32
|-3,01
|Emlak Konut GMYO
|1,67
|1,72
|-2,91
| Aksa Enerji
|3,09
|3,15
|-1,90
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,01
|3,06
|-1,63
| Migros Ticaret
|14,54
|14,77
|-1,56
| Trakya Cam
|3,18
|3,22
|-1,24
| Beşiktaş Futbol Yat.
|1,64
|1,66
|-1,20
|Mavi Giyim
|34,52
|34,88
|-1,03
| İş Bankası (C)
|4,07
|4,11
|-0,97
|Net Holding
|2,08
|2,10
|-0,95
| Galatasaray Sportif
|1,22
|1,23
|-0,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Göltaş Çimento,Borsa İstanbul
14 Kasım 2018 Çarşamba 13:25