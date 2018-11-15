Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Şok Marketler
|9,36
|9,95
|-5,93
|Çemaş Döküm
|2,24
|2,36
|-5,08
|Zorlu Enerji
|1,20
|1,24
|-3,23
|Gözde Girişim
|2,75
|2,84
|-3,17
|Türk Hava Yolları
|15,83
|16,20
|-2,28
|Halkbank
|7,13
|7,25
|-1,66
|Garanti Bankası
|7,83
|7,96
|-1,63
|Pegasus
|22,94
|23,32
|-1,63
|Koç Holding
|14,92
|15,14
|-1,45
|Ereğli Demir Çelik
|8,90
|9,03
|-1,44
|Tekfen Holding
|22,36
|22,66
|-1,32
|T.S.K.B.
|0,75
|0,76
|-1,32
|ICBC Turkey Bank
|7,60
|7,70
|-1,30
|Polisan Holding
|6,16
|6,24
|-1,28
|Petkim
|5,02
|5,08
|-1,18
|Aksa
|8,53
|8,63
|-1,16
|Soda Sanayii
|6,99
|7,07
|-1,13
|Akbank
|7,22
|7,30
|-1,10
|TAV Havalimanları
|23,58
|23,84
|-1,09
|Gübre Fabrik.
|2,86
|2,89
|-1,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Zorlu Grubu,Borsa İstanbul
15 Kasım 2018 Perşembe 13:23