Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İş Fin.Kir.
|3,14
|3,31
|-5,14
|Gözde Girişim
|2,68
|2,73
|-1,83
| Bim Mağazalar
|82,25
|83,60
|-1,61
| Coca Cola İçecek
|28,14
|28,60
|-1,61
|Turkcell
|11,61
|11,78
|-1,44
|Emlak Konut GMYO
|1,66
|1,68
|-1,19
|Göltaş Çimento
|36,80
|37,24
|-1,18
|Good-Year
|3,40
|3,44
|-1,16
|Sabancı Holding
|7,57
|7,65
|-1,05
|Türk Telekom
|3,81
|3,85
|-1,04
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,89
|2,92
|-1,03
|Yataş
|3,97
|4,00
|-0,75
| ICBC Turkey Bank
|8,00
|8,06
|-0,74
|Ülker Bisküvi
|14,83
|14,92
|-0,60
|Soda Sanayii
|6,96
|7,00
|-0,57
|İpek Doğal Enerji
|5,24
|5,27
|-0,57
|Hektaş
|9,28
|9,33
|-0,54
|Çemaş Döküm
|2,09
|2,10
|-0,48
|Net Holding
|2,12
|2,13
|-0,47
|Park Elek.Madencilik
|2,48
|2,49
|-0,40
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul