Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|MLP Sağlık
|11,40
|11,82
|-3,55
|Çemaş Döküm
|2,03
|2,10
|-3,33
|İttifak Holding
|3,95
|4,07
|-2,95
| Tofaş Oto. Fab.
|16,70
|17,05
|-2,05
| Kordsa Teknik Tekstil
|9,99
|10,14
|-1,48
| Ford Otosan
|53,35
|54,10
|-1,39
|Bera Holding
|1,65
|1,67
|-1,20
| Tekfen Holding
|22,40
|22,66
|-1,15
| Coca Cola İçecek
|27,96
|28,28
|-1,13
|Arçelik
|15,73
|15,90
|-1,07
|Çemtaş
|6,65
|6,72
|-1,04
|Anadolu Cam
|2,90
|2,93
|-1,02
| Alarko GMYO
|50,40
|50,85
|-0,88
|Doğan Holding
|1,19
|1,20
|-0,83
|Aselsan
|27,00
|27,22
|-0,81
|Yataş
|3,90
|3,93
|-0,76
| Albaraka Türk
|1,32
|1,33
|-0,75
|Halkbank
|7,11
|7,15
|-0,56
| Ege Endüstri
|382,60
|384,50
|-0,49
|Tüpraş
|122,40
|122,90
|-0,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul
19 Kasım 2018 Pazartesi 13:26