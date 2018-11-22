Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Koza Madencilik
|7,04
|7,54
|-6,63
|İpek Doğal Enerji
|5,79
|6,15
|-5,85
|ICBC Turkey Bank
|9,01
|9,42
|-4,35
|Koza Altın
|51,45
|53,60
|-4,01
|İş Fin.Kir.
|3,28
|3,40
|-3,53
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,14
|3,23
|-2,79
|Kardemir (D)
|2,55
|2,61
|-2,30
|Borusan Mannesmann
|7,78
|7,95
|-2,14
|Anadolu Efes
|20,24
|20,68
|-2,13
|İskenderun Demir Çelik
|6,40
|6,50
|-1,54
|Mavi Giyim
|33,90
|34,42
|-1,51
|Çemtaş
|6,60
|6,70
|-1,49
|Koç Holding
|14,15
|14,35
|-1,39
|Tat Gıda
|3,67
|3,72
|-1,34
|Türk Hava Yolları
|16,18
|16,40
|-1,34
|T.S.K.B.
|0,76
|0,77
|-1,30
|Enerjisa Enerji
|4,71
|4,77
|-1,26
|Tekfen Holding
|20,76
|21,02
|-1,24
|Hektaş
|9,02
|9,13
|-1,20
|Otokar
|82,10
|83,00
|-1,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul
22 Kasım 2018 Perşembe 13:41