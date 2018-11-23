Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gentaş
|1,96
|2,04
|-3,92
|Odaş Elektrik
|2,54
|2,60
|-2,31
| Bim Mağazalar
|81,90
|83,30
|-1,68
|Anadolu Efes
|20,06
|20,30
|-1,18
| Tekfen Holding
|20,34
|20,58
|-1,17
|Çemaş Döküm
|1,96
|1,98
|-1,01
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,08
|3,11
|-0,96
| Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,03
|1,04
|-0,96
| Coca Cola İçecek
|27,60
|27,86
|-0,93
|Sabancı Holding
|7,50
|7,57
|-0,92
|MLP Sağlık
|11,68
|11,78
|-0,85
| Kordsa Teknik Tekstil
|9,76
|9,84
|-0,81
|Zorlu Enerji
|1,29
|1,30
|-0,77
|Hektaş
|9,02
|9,08
|-0,66
| Enka İnşaat
|4,70
|4,73
|-0,63
|Çemtaş
|6,50
|6,54
|-0,61
| Yapı ve Kredi Bank.
|1,65
|1,66
|-0,60
|Bera Holding
|1,66
|1,67
|-0,60
| Alarko GMYO
|49,22
|49,50
|-0,57
|Soda Sanayii
|7,04
|7,08
|-0,56
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul