Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gentaş
|2,02
|2,09
|-3,35
| Afyon Çimento
|5,14
|5,29
|-2,84
| Coca Cola İçecek
|28,34
|29,14
|-2,75
| Tekfen Holding
|20,38
|20,90
|-2,49
|Otokar
|84,40
|86,45
|-2,37
| Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,24
|1,27
|-2,36
| Alarko Holding
|2,14
|2,17
|-1,38
|Arçelik
|15,38
|15,59
|-1,35
|Metro Holding
|0,75
|0,76
|-1,32
|Bera Holding
|1,71
|1,73
|-1,16
| Kordsa Teknik Tekstil
|10,00
|10,10
|-0,99
|Göltaş Çimento
|36,84
|37,20
|-0,97
| Tümosan Motor ve Traktör
|4,90
|4,94
|-0,81
| Albaraka Türk
|1,30
|1,31
|-0,76
|Çemaş Döküm
|1,74
|1,75
|-0,57
|İttifak Holding
|3,80
|3,82
|-0,52
|TAV Havalimanları
|23,44
|23,56
|-0,51
|Net Holding
|2,14
|2,15
|-0,47
|Özak GMYO
|2,26
|2,27
|-0,44
|Soda Sanayii
|6,98
|7,01
|-0,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
28 Kasım 2018 Çarşamba 13:23