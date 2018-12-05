Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemaş Döküm
|1,56
|1,66
|-6,02
|Akbank
|6,94
|7,33
|-5,32
|Sabancı Holding
|7,49
|7,88
|-4,95
|Bera Holding
|1,96
|2,03
|-3,45
|Garanti Bankası
|7,77
|8,04
|-3,36
|İttifak Holding
|4,63
|4,77
|-2,94
| İş Bankası (C)
|4,06
|4,18
|-2,87
|T. Halk Bankası
|7,02
|7,16
|-1,96
| Yapı ve Kredi Bank.
|1,63
|1,66
|-1,81
| Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,12
|1,14
|-1,75
|Vakıflar Bankası
|3,82
|3,88
|-1,55
|Hektaş
|9,46
|9,57
|-1,15
|Anadolu Cam
|2,79
|2,82
|-1,06
|İş GMYO
|1,00
|1,01
|-0,99
| Aksa Enerji
|3,04
|3,07
|-0,98
| Kordsa Teknik Tekstil
|9,76
|9,85
|-0,91
|Şekerbank
|1,17
|1,18
|-0,85
| Netaş Telekom.
|7,23
|7,29
|-0,82
|İpek Doğal Enerji
|6,08
|6,13
|-0,82
| Tat Gıda
|3,89
|3,92
|-0,77
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Sabancı Holding,Akbank,Borsa İstanbul
05 Aralık 2018 Çarşamba 13:25