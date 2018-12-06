Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemaş Döküm
|1,40
|1,59
|-11,95
|İttifak Holding
|4,35
|4,63
|-6,05
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,39
|0,41
|-4,88
|Akbank
|6,68
|7,00
|-4,57
|Ereğli Demir Çelik
|7,89
|8,23
|-4,13
|Gözde Girişim
|2,78
|2,87
|-3,14
|TAV Havalimanları
|22,94
|23,60
|-2,80
| Ford Otosan
|51,75
|53,20
|-2,73
|Vakıflar Bankası
|3,76
|3,86
|-2,59
|Tüpraş
|123,40
|126,50
|-2,45
|Anadolu Efes
|21,34
|21,86
|-2,38
|Türk Telekom
|3,78
|3,87
|-2,33
|Çemtaş
|6,74
|6,90
|-2,32
|Garanti Bankası
|7,65
|7,82
|-2,17
| Tofaş Oto. Fab.
|17,78
|18,17
|-2,15
|Sabancı Holding
|7,32
|7,48
|-2,14
|Odaş Elektrik
|2,43
|2,48
|-2,02
| Doğuş Otomotiv
|4,43
|4,52
|-1,99
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,01
|3,07
|-1,95
| İş Bankası (C)
|4,04
|4,12
|-1,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul
06 Aralık 2018 Perşembe 13:32