07 Aralık 2018, 13:34
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Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemaş Döküm 1,14 1,28 -10,94
İhlas Holding 0,31 0,32 -3,13
Anadolu Efes 20,96 21,52 -2,60
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,39 0,40 -2,50
TAV Havalimanları 22,84 23,42 -2,48
İttifak Holding 4,61 4,71 -2,12
Gentaş 2,04 2,08 -1,92
Bera Holding 2,11 2,14 -1,40
T.S.K.B. 0,77 0,78 -1,28
Tofaş Oto. Fab. 17,70 17,88 -1,01
Hürriyet Gzt. 0,99 1,00 -1,00
Mavi Giyim 37,64 37,98 -0,90
Zorlu Enerji 1,29 1,30 -0,77
Hektaş 9,28 9,33 -0,54
İskenderun Demir Çelik 6,04 6,07 -0,49
Ford Otosan 51,30 51,55 -0,48
Bim Mağazalar 84,10 84,50 -0,47
Kartonsan 357,80 359,10 -0,36
Gersan Elektrik 3,33 3,34 -0,30
Coca Cola İçecek 31,94 32,00 -0,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Borsa İstanbul
07 Aralık 2018 Cuma 13:34