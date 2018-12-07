Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemaş Döküm
|1,14
|1,28
|-10,94
| İhlas Holding
|0,31
|0,32
|-3,13
|Anadolu Efes
|20,96
|21,52
|-2,60
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,39
|0,40
|-2,50
|TAV Havalimanları
|22,84
|23,42
|-2,48
|İttifak Holding
|4,61
|4,71
|-2,12
|Gentaş
|2,04
|2,08
|-1,92
|Bera Holding
|2,11
|2,14
|-1,40
|T.S.K.B.
|0,77
|0,78
|-1,28
| Tofaş Oto. Fab.
|17,70
|17,88
|-1,01
| Hürriyet Gzt.
|0,99
|1,00
|-1,00
|Mavi Giyim
|37,64
|37,98
|-0,90
|Zorlu Enerji
|1,29
|1,30
|-0,77
|Hektaş
|9,28
|9,33
|-0,54
| İskenderun Demir Çelik
|6,04
|6,07
|-0,49
| Ford Otosan
|51,30
|51,55
|-0,48
| Bim Mağazalar
|84,10
|84,50
|-0,47
|Kartonsan
|357,80
|359,10
|-0,36
|Gersan Elektrik
|3,33
|3,34
|-0,30
| Coca Cola İçecek
|31,94
|32,00
|-0,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul
07 Aralık 2018 Cuma 13:34