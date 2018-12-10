10 Aralık 2018, 13:23
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Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İttifak Holding 4,16 4,69 -11,30
Kardemir (D) 2,34 2,42 -3,31
Şok Marketler 11,11 11,46 -3,05
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,39 0,40 -2,50
Tofaş Oto. Fab. 17,24 17,60 -2,05
Akbank 6,76 6,89 -1,89
Mavi Giyim 36,58 37,28 -1,88
Tekfen Holding 20,20 20,58 -1,85
İskenderun Demir Çelik 5,97 6,08 -1,81
Beşiktaş Futbol Yat. 1,66 1,69 -1,78
İş Fin.Kir. 5,01 5,10 -1,76
Anadolu Efes 20,74 21,10 -1,71
Galatasaray Sportif 1,19 1,21 -1,65
Tüpraş 126,40 128,50 -1,63
Şişe Cam 5,25 5,33 -1,50
Sabancı Holding 7,46 7,57 -1,45
Metro Holding 0,78 0,79 -1,27
Ford Otosan 50,90 51,55 -1,26
Arçelik 15,28 15,47 -1,23
Tat Gıda 4,06 4,11 -1,22


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) İttifak Holding,Borsa İstanbul
10 Aralık 2018 Pazartesi 13:23