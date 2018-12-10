Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İttifak Holding
|4,16
|4,69
|-11,30
| Kardemir (D)
|2,34
|2,42
|-3,31
|Şok Marketler
|11,11
|11,46
|-3,05
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,39
|0,40
|-2,50
| Tofaş Oto. Fab.
|17,24
|17,60
|-2,05
|Akbank
|6,76
|6,89
|-1,89
|Mavi Giyim
|36,58
|37,28
|-1,88
| Tekfen Holding
|20,20
|20,58
|-1,85
| İskenderun Demir Çelik
|5,97
|6,08
|-1,81
| Beşiktaş Futbol Yat.
|1,66
|1,69
|-1,78
|İş Fin.Kir.
|5,01
|5,10
|-1,76
|Anadolu Efes
|20,74
|21,10
|-1,71
| Galatasaray Sportif
|1,19
|1,21
|-1,65
|Tüpraş
|126,40
|128,50
|-1,63
|Şişe Cam
|5,25
|5,33
|-1,50
|Sabancı Holding
|7,46
|7,57
|-1,45
|Metro Holding
|0,78
|0,79
|-1,27
| Ford Otosan
|50,90
|51,55
|-1,26
|Arçelik
|15,28
|15,47
|-1,23
| Tat Gıda
|4,06
|4,11
|-1,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
İttifak Holding,Borsa İstanbul
10 Aralık 2018 Pazartesi 13:23