11 Aralık 2018, 13:32
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Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Polisan Holding 5,25 6,56 -19,97
İttifak Holding 3,57 4,01 -10,97
Bera Holding 1,95 2,03 -3,94
TAV Havalimanları 21,44 22,26 -3,68
Ford Otosan 48,72 50,55 -3,62
Anel Elektrik 1,65 1,71 -3,51
Göltaş Çimento 39,38 40,48 -2,72
Yataş 4,35 4,46 -2,47
Mavi Giyim 35,32 36,10 -2,16
Doğuş Otomotiv 4,49 4,58 -1,97
İş GMYO 1,03 1,05 -1,90
Koza Madencilik 7,69 7,83 -1,79
Çemaş Döküm 1,15 1,17 -1,71
Türk Traktör 38,26 38,90 -1,65
Trakya Cam 3,04 3,09 -1,62
Şişe Cam 5,18 5,26 -1,52
Kordsa Teknik Tekstil 9,76 9,90 -1,41
Odaş Elektrik 2,38 2,41 -1,24
Soda Sanayii 7,35 7,44 -1,21
Sabancı Holding 7,40 7,49 -1,20


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Polisan,Borsa İstanbul
11 Aralık 2018 Salı 13:32