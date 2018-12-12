12 Aralık 2018, 13:34
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Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Polisan Holding 4,50 5,25 -14,29
Türk Traktör 38,58 40,10 -3,79
Koç Holding 14,00 14,41 -2,85
Pegasus 23,54 24,20 -2,73
Aksa Enerji 2,83 2,89 -2,08
Gersan Elektrik 3,27 3,32 -1,51
Gözde Girişim 2,83 2,87 -1,39
Alarko Holding 2,15 2,18 -1,38
T.S.K.B. 0,73 0,74 -1,35
Tofaş Oto. Fab. 17,17 17,40 -1,32
Göltaş Çimento 38,82 39,34 -1,32
Odaş Elektrik 2,30 2,33 -1,29
Ford Otosan 48,46 49,08 -1,26
Tüpraş 120,90 122,40 -1,23
Tat Gıda 4,03 4,08 -1,23
Migros Ticaret 15,16 15,30 -0,92
Özak GMYO 2,17 2,19 -0,91
Yataş 4,35 4,39 -0,91
Alarko GMYO 46,90 47,32 -0,89
Afyon Çimento 4,78 4,82 -0,83


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Polisan,Alarko,Borsa İstanbul
12 Aralık 2018 Çarşamba 13:34