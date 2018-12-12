Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Polisan Holding
|4,50
|5,25
|-14,29
|Türk Traktör
|38,58
|40,10
|-3,79
|Koç Holding
|14,00
|14,41
|-2,85
|Pegasus
|23,54
|24,20
|-2,73
|Aksa Enerji
|2,83
|2,89
|-2,08
|Gersan Elektrik
|3,27
|3,32
|-1,51
|Gözde Girişim
|2,83
|2,87
|-1,39
|Alarko Holding
|2,15
|2,18
|-1,38
|T.S.K.B.
|0,73
|0,74
|-1,35
|Tofaş Oto. Fab.
|17,17
|17,40
|-1,32
|Göltaş Çimento
|38,82
|39,34
|-1,32
|Odaş Elektrik
|2,30
|2,33
|-1,29
|Ford Otosan
|48,46
|49,08
|-1,26
|Tüpraş
|120,90
|122,40
|-1,23
|Tat Gıda
|4,03
|4,08
|-1,23
|Migros Ticaret
|15,16
|15,30
|-0,92
|Özak GMYO
|2,17
|2,19
|-0,91
|Yataş
|4,35
|4,39
|-0,91
|Alarko GMYO
|46,90
|47,32
|-0,89
|Afyon Çimento
|4,78
|4,82
|-0,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Polisan,Alarko,Borsa İstanbul
12 Aralık 2018 Çarşamba 13:34