Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden hisse senetlerinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| ICBC Turkey Bank
|7,22
|9,02
|-19,96
|Odaş Elektrik
|1,97
|2,06
|-4,37
|İttifak Holding
|3,30
|3,45
|-4,35
|Anadolu Efes
|20,60
|21,48
|-4,10
| Coca Cola İçecek
|29,22
|29,98
|-2,54
|Metro Holding
|0,79
|0,81
|-2,47
| Alarko GMYO
|45,46
|46,12
|-1,43
|Göltaş Çimento
|38,10
|38,60
|-1,30
| Beşiktaş Futbol Yat.
|1,62
|1,64
|-1,22
|Gentaş
|1,82
|1,84
|-1,09
| Hürriyet Gzt.
|0,92
|0,93
|-1,08
|İş GMYO
|1,00
|1,01
|-0,99
|Hektaş
|9,21
|9,30
|-0,97
|Mavi Giyim
|33,54
|33,86
|-0,95
|Turkcell
|11,94
|12,05
|-0,93
|Doğan Holding
|1,09
|1,10
|-0,91
|Arçelik
|15,52
|15,66
|-0,89
|Zorlu Enerji
|1,23
|1,24
|-0,81
|Yataş
|4,15
|4,18
|-0,72
|Gersan Elektrik
|2,92
|2,94
|-0,68
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Industrial and Commercial Bank of China,Borsa İstanbul
Kaynak: AA