Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Şok Marketler
|10,25
|10,57
|-3,03
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,06
|3,15
|-2,86
|Bim Mağazalar
|92,15
|94,10
|-2,07
|Fenerbahçe Futbol
|7,14
|7,27
|-1,79
|Tat Gıda
|3,91
|3,98
|-1,76
|Koç Holding
|17,38
|17,65
|-1,53
|Tüpraş
|143,90
|146,00
|-1,44
|Koza Madencilik
|5,76
|5,84
|-1,37
|Enerjisa Enerji
|5,61
|5,68
|-1,23
|TAV Havalimanları
|27,02
|27,30
|-1,03
|Sabancı Holding
|9,10
|9,19
|-0,98
|Kartonsan
|378,00
|381,70
|-0,97
|İpek Doğal Enerji
|5,22
|5,27
|-0,95
|İş GMYO
|1,07
|1,08
|-0,93
|Doğan Holding
|1,09
|1,10
|-0,91
|Global Yat. Holding
|3,77
|3,80
|-0,79
|Türk Traktör
|33,56
|33,82
|-0,77
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,09
|8,15
|-0,74
|Migros Ticaret
|15,57
|15,68
|-0,70
|Pegasus
|28,52
|28,72
|-0,70
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA