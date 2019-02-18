Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Şok Marketler 10,25 10,57 -3,03 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,06 3,15 -2,86 Bim Mağazalar 92,15 94,10 -2,07 Fenerbahçe Futbol 7,14 7,27 -1,79 Tat Gıda 3,91 3,98 -1,76 Koç Holding 17,38 17,65 -1,53 Tüpraş 143,90 146,00 -1,44 Koza Madencilik 5,76 5,84 -1,37 Enerjisa Enerji 5,61 5,68 -1,23 TAV Havalimanları 27,02 27,30 -1,03 Sabancı Holding 9,10 9,19 -0,98 Kartonsan 378,00 381,70 -0,97 İpek Doğal Enerji 5,22 5,27 -0,95 İş GMYO 1,07 1,08 -0,93 Doğan Holding 1,09 1,10 -0,91 Global Yat. Holding 3,77 3,80 -0,79 Türk Traktör 33,56 33,82 -0,77 Eczacıbaşı Yatırım 8,09 8,15 -0,74 Migros Ticaret 15,57 15,68 -0,70 Pegasus 28,52 28,72 -0,70

Kaynak: AA

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)