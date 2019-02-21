Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Turkcell
|14,36
|14,93
|-3,82
|Türk Telekom
|5,26
|5,46
|-3,66
|Enerjisa Enerji
|5,61
|5,69
|-1,41
|Gersan Elektrik
|2,45
|2,48
|-1,21
| Tofaş Oto. Fab.
|20,22
|20,46
|-1,17
|Net Holding
|1,76
|1,78
|-1,12
|İş GMYO
|1,05
|1,06
|-0,94
| Bim Mağazalar
|91,45
|92,30
|-0,92
|Göltaş Çimento
|11,89
|12,00
|-0,92
| Koza Altın
|49,26
|49,64
|-0,77
|Türk Traktör
|33,60
|33,82
|-0,65
|İpek Doğal Enerji
|4,77
|4,80
|-0,63
|Odaş Elektrik
|1,84
|1,85
|-0,54
| Trakya Cam
|3,89
|3,91
|-0,51
|Koç Holding
|17,62
|17,70
|-0,45
| Fenerbahçe Futbol
|7,12
|7,15
|-0,42
|Koza Madencilik
|5,56
|5,58
|-0,36
| Eczacıbaşı İlaç
|3,12
|3,13
|-0,32
|Good-Year
|3,50
|3,51
|-0,28
|Hektaş
|10,84
|10,87
|-0,28
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Koza, Fenerbahçe, Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA