27 Şubat 2019, 13:27
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Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kartonsan 376,00 400,90 -6,21
Çelebi 60,60 62,85 -3,58
Coca Cola İçecek 33,02 34,16 -3,34
İttifak Holding 3,68 3,80 -3,16
ASELSAN 24,90 25,64 -2,89
Şişe Cam 6,75 6,93 -2,60
İndeks Bilgisayar 7,79 7,97 -2,26
Ford Otosan 57,10 58,40 -2,23
Arçelik 20,74 21,18 -2,08
Ülker Bisküvi 19,43 19,83 -2,02
Galatasaray Sportif 1,51 1,54 -1,95
Kardemir (D) 2,64 2,69 -1,86
Doğan Holding 1,11 1,13 -1,77
Sabancı Holding 9,04 9,20 -1,74
Türk Hava Yolları 14,14 14,39 -1,74
Netaş Telekom. 8,20 8,34 -1,68
Verusa Holding 18,27 18,55 -1,51
Good-Year 3,61 3,66 -1,37
Parsan 10,44 10,58 -1,32
Tofaş Oto. Fab. 21,20 21,48 -1,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Çelebi, Borsa İstanbul, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
Kaynak: AA