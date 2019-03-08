Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ülker Bisküvi
|19,95
|21,24
|-6,07
|Türk Traktör
|35,12
|37,16
|-5,49
|Şok Marketler
|9,39
|9,81
|-4,28
|Albaraka Türk
|1,65
|1,72
|-4,07
|MLP Sağlık
|13,15
|13,66
|-3,73
|T.S.K.B.
|0,87
|0,90
|-3,33
|Migros Ticaret
|16,12
|16,67
|-3,30
|GSD Holding
|1,02
|1,05
|-2,86
|Netaş Telekom.
|7,70
|7,92
|-2,78
|Mavi Giyim
|40,36
|41,50
|-2,75
|Deva Holding
|3,74
|3,84
|-2,60
|Türk Hava Yolları
|13,35
|13,70
|-2,55
|Doğan Holding
|1,17
|1,20
|-2,50
|Gentaş
|1,98
|2,03
|-2,46
|İhlas Holding
|0,41
|0,42
|-2,38
|İhlas Gayrimenkul
|0,88
|0,90
|-2,22
|Yataş
|5,40
|5,51
|-2,00
|Tofaş Oto. Fab.
|20,72
|21,14
|-1,99
|Ford Otosan
|52,30
|53,35
|-1,97
|Koza Madencilik
|5,56
|5,67
|-1,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Türk Traktör, Ülker Bisküvi, Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA