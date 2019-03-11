Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Galatasaray Sportif
|1,38
|1,43
|-3,50
|Şok Marketler
|9,14
|9,46
|-3,38
|Türk Traktör
|33,98
|35,16
|-3,36
|Vestel
|11,02
|11,33
|-2,74
| İhlas Holding
|0,41
|0,42
|-2,38
| Bim Mağazalar
|87,00
|89,00
|-2,25
|MLP Sağlık
|13,49
|13,75
|-1,89
| Ford Otosan
|52,25
|53,25
|-1,88
|Sabancı Holding
|8,61
|8,77
|-1,82
| Netaş Telekom.
|7,54
|7,67
|-1,69
|Gözde Girişim
|3,54
|3,59
|-1,39
| Beşiktaş Futbol Yat.
|1,59
|1,61
|-1,24
|Hektaş
|11,37
|11,50
|-1,13
|Kartonsan
|362,00
|366,10
|-1,12
| Fenerbahçe Futbol
|6,74
|6,81
|-1,03
| Migros Ticaret
|15,71
|15,82
|-0,70
| Aksa Enerji
|2,86
|2,88
|-0,69
|Pegasus
|29,84
|30,04
|-0,67
|Türk Telekom
|5,18
|5,21
|-0,58
|Koç Holding
|17,97
|18,05
|-0,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Türk Traktör, Galatasaray, Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA