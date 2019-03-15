Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| İhlas Holding
|0,40
|0,42
|-4,76
|Arçelik
|19,25
|19,80
|-2,78
|Turkcell
|14,07
|14,32
|-1,75
| Tat Gıda
|4,56
|4,63
|-1,51
|Park Elek.Madencilik
|2,61
|2,64
|-1,14
| Tekfen Holding
|24,26
|24,52
|-1,06
|Gübre Fabrik.
|3,05
|3,08
|-0,97
|İpek Doğal Enerji
|4,71
|4,75
|-0,84
| Kordsa Teknik Tekstil
|10,84
|10,93
|-0,82
|Şok Marketler
|9,10
|9,17
|-0,76
|Türk Hava Yolları
|12,94
|13,03
|-0,69
| Koza Altın
|44,50
|44,80
|-0,67
| Netaş Telekom.
|7,76
|7,81
|-0,64
|Anel Elektrik
|1,73
|1,74
|-0,57
|Tüpraş
|148,40
|149,20
|-0,54
|Enerjisa Enerji
|5,61
|5,64
|-0,53
|Koza Madencilik
|5,70
|5,73
|-0,52
|Gözde Girişim
|3,38
|3,39
|-0,29
|Çelebi
|68,25
|68,45
|-0,29
| İndeks Bilgisayar
|8,21
|8,23
|-0,24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Koza, İhlas Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA