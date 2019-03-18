Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Metro Holding
|0,90
|0,98
|-8,16
|MLP Sağlık
|13,08
|13,56
|-3,54
|Polisan Holding
|7,14
|7,34
|-2,72
|İhlas Gayrimenkul
|0,88
|0,90
|-2,22
|Otokar
|119,40
|121,50
|-1,73
|Doğan Holding
|1,25
|1,27
|-1,57
|Koç Holding
|18,14
|18,38
|-1,31
|Arçelik
|19,15
|19,40
|-1,29
|Turkcell
|13,55
|13,70
|-1,09
|GSD Holding
|1,09
|1,10
|-0,91
|Enka İnşaat
|4,89
|4,93
|-0,81
|Ege Endüstri
|478,70
|482,00
|-0,68
|Ülker Bisküvi
|19,57
|19,70
|-0,66
|Gözde Girişim
|3,37
|3,39
|-0,59
|Kartonsan
|367,90
|369,90
|-0,54
|Şok Marketler
|9,13
|9,17
|-0,44
|Tüpraş
|148,70
|149,30
|-0,40
|Tofaş Oto. Fab.
|20,96
|21,04
|-0,38
|Soda Sanayii
|7,89
|7,92
|-0,38
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,34
|8,36
|-0,24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Polisan, Metro Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA