Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Holding 0,39 0,42 -7,14 Trakya Cam 3,59 3,78 -5,03 Zorlu Enerji 1,34 1,40 -4,29 Yataş 5,38 5,61 -4,10 Yapı ve Kredi Bank. 2,25 2,34 -3,85 Vakıflar Bankası 5,33 5,54 -3,79 GSD Holding 1,04 1,08 -3,70 Akbank 6,64 6,89 -3,63 İndeks Bilgisayar 7,93 8,22 -3,53 Gentaş 1,94 2,01 -3,48 İhlas Gayrimenkul 0,85 0,88 -3,41 Göltaş Çimento 11,43 11,83 -3,38 İş Bankası (C) 6,18 6,39 -3,29 Doğan Holding 1,19 1,23 -3,25 Kartonsan 360,00 372,00 -3,23 Park Elek.Madencilik 2,48 2,56 -3,13 Eczacıbaşı Yatırım 8,16 8,42 -3,09 Karsan Otomotiv 1,57 1,62 -3,09 Odaş Elektrik 1,58 1,63 -3,07 Gersan Elektrik 2,28 2,35 -2,98

Kaynak: AA

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)