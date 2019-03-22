Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İhlas Holding
|0,39
|0,42
|-7,14
|Trakya Cam
|3,59
|3,78
|-5,03
|Zorlu Enerji
|1,34
|1,40
|-4,29
|Yataş
|5,38
|5,61
|-4,10
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,25
|2,34
|-3,85
|Vakıflar Bankası
|5,33
|5,54
|-3,79
|GSD Holding
|1,04
|1,08
|-3,70
|Akbank
|6,64
|6,89
|-3,63
|İndeks Bilgisayar
|7,93
|8,22
|-3,53
|Gentaş
|1,94
|2,01
|-3,48
|İhlas Gayrimenkul
|0,85
|0,88
|-3,41
|Göltaş Çimento
|11,43
|11,83
|-3,38
|İş Bankası (C)
|6,18
|6,39
|-3,29
|Doğan Holding
|1,19
|1,23
|-3,25
|Kartonsan
|360,00
|372,00
|-3,23
|Park Elek.Madencilik
|2,48
|2,56
|-3,13
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,16
|8,42
|-3,09
|Karsan Otomotiv
|1,57
|1,62
|-3,09
|Odaş Elektrik
|1,58
|1,63
|-3,07
|Gersan Elektrik
|2,28
|2,35
|-2,98
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
İhlas Holding, İhlas, Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA